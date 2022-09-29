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"Потерял шайбу из виду - она ударила меня". Голкипер "Барыса" - о курьезном голе

"Потерял шайбу из виду - она ударила меня". Голкипер "Барыса" - о курьезном голе
©КХЛ

Голкипер "Барыса" Юлиус Гудачек в интервью "Матч ТВ" рассказал о курьезном голе в матче со "Спартаком" и высказался о конкуренции в казахстанской команде, передает корреспондент Vesti.kz. Словацкий легионер отразил 37 бросков, но начал встречу неудачно.

"Барыс" обыграл "Спартак", но на пятой минуте встречи Гудачек пропустил "необязательный" гол.

- Я потерял шайбу из виду и почувствовал, где она, только когда ощутил удар по спине. Пытался перехватить ее рукой, но неудачно. Но я продолжал концентрироваться на каждом броске. Здорово, что "Спартак" в первых двух периодах так много бросал. Из‑за этого я чувствовал себя хорошо.

- Но затем в игре наступил перелом. За счет чего ваша команда его сделала?

- Мы знали, что нам надо добавить. И гол в начале третьего периода сразу вернул нас в игру.

- Насколько для вас было принципиально сыграть сегодня против "Спартака"?

- Я очень хотел сыграть. Провел в "Спартаке" три чудесных года, нам с женой очень нравилось жить в Москве. Вчера я специально проехался по городу на такси. Хотелось показать хорошую игру и добыть победу.

Все получилось. А так мы с Никитой Бояркиным меняемся через матч. Он тоже классный вратарь, хорошая конкуренция. 68 игр - много, потому ротация нужна.

- Какие у вас чувства от знакомой арены? Вот и болельщики посвятили вам несколько баннеров, поддерживали, песню пели.

- Большое спасибо, я все слышал. Когда выступаю за клуб, хочу отдать своей команде все. Рад, что моя игра понравилась болельщикам "Спартака", я желаю им удачи.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Спартак Москва

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