"Барыс" совершил камбэк и одержал победу над "Спартаком"

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в Москве "Спартак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Спартак" на пятой минуте вышел вперед после шайбы Захара Арзамасцева. В этом эпизоде грубо ошибся голкипер "Барыса" Юлиус Гудачек. Больше в первом периоде голов не было. Во втором периоде соперники также не сумели отличится.

Развязка наступила в заключительном периоде. Уже на 41-й минуте Джереми Баркко сравнял счет. На 45-й Аркадий Шестаков вывел "Барыс" вперед, а Егор Петухов на 54-й минуте установил окончательный счет - 3:1 в пользу "Барыса".

2 октября "Барыс" примет ХК "Сочи".

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