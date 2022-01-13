Один из конкурентов "Барыса" в гонке за места в топ-8 в Восточной конференции КХЛ может заметно ухудшить свои шансы, если не победит в первом матче в 2022 году, а другой - досрочно выйти из борьбы. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб из-за вынужденного перерыва в турнире следующий матч сыграет 22 января, когда на своем льду примет омский "Авангард". Во время "отсутствия" столичной команды некоторые конкуренты продолжают свои матчи. Нижнекамский "Нефтехимик" прервал семиматчевую победную серию одного из лидеров турнира, челябинского "Трактора" (4:2), и до четырех очков увеличил отрыв от "Барыса".

Но даже в такой ситуации у столичной команды остается преимущество - две игры в запасе. Первую игру в 2022 году проведет "Автомобилист" из Екатеринбурга, но если он проиграет череповецкой "Северстали", то усложнит себе задачу по выходу в плей-офф даже с учетом несыгранных встреч. Почему? Если "Автомобилист" не прервет шестиматчевую серию поражений, то фактически исключит себя из кандидатов на топ-8, ведь может просто не успеть ликвидировать разницу в очках.

Близок к выбыванию из гонки "Адмирал" из Владивостока, ведь эта команда сохраняет только теоретические шансы, отставая от зоны плей-офф на 15 очков при восьми оставшихся ему матчах. В похожей ситуации находится хабаровский "Амур": он не сильно проигрывает конкурентам, но отыграл уже 50 игр и не имеет права на ошибки. Таким образом, конкуренты "Барыса" сами могут устраниться из борьбы, если не будут регулярно набирать очки. Казахстанцам нужно только не завалить финишную часть чемпионата.

Вторая половины таблицы в Восточной конференции КХЛ

5. "Авангард" - 58 очков (47 игр).

6. "Сибирь" - 57 очков (49 игр).

7. "Нефтехимик" - 52 очка (49 игр).

8. "Барыс" - 48 очков (47 игр).

9. "Амур" - 46 очков (50 игр).

10. "Автомобилист" - 40 очков (44 игры).

11. "Адмирал" - 33 очка (48 игр).

12. "Куньлунь" - 25 очков (48 игр).

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Добавим, что ранее КХЛ отменила второй матч с участием "Барыса", а игры турнира, которые должны были пройти с 15 по 21 января, перенесены на более поздний срок. Регулярный чемпионат официально приостановлен.