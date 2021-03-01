Форвард "Барыса" и сборной Казахстана Кертис Волк пропустил открытую тренировку клуба перед стартом противостояния в Кубке Гагарина с магнитогорским "Металлургом". Параллельно к занятиям вернулись два других игрока, которые прежде числились травмированными. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Возвращение на лед финского голкипера Йони Ортио ранее анонсировал главный тренер команды Юрий Михайлис. А серию начнет в воротах Хенрик Карлссон. Тренировался вместе с одноклубниками и защитник Джесси Блэкер. Место Волка, о "проблемах" которого в клубе должны сообщить в ближайшее время, в атакующей тройке занял Антон Сагадеев.

Состав "Барыса" на открытой тренировке:

"синие": Алексей Маклюков - Даррен Диц, Кирилл Панюков - Фил Варон - Мэтт Фрэттин;

"желтые": Валерий Орехов - Алекс Линтуниеми, Никита Михайлис - Антон Сагадеев - Якоб Лилья;

"белые": Самат Данияр - Диллон Хетерингтон, Роман Старченко - Дмитрий Гурков - Алихан Асетов;

"красные": Егор Шалапов - Джесси Блэкер, Павел Акользин - Аркадий Шестаков - Дмитрий Шевченко;

"черные": Егор Петухов - Линус Виделль - Максим Мусоров.

Ранее Михайлис рассказал об изменениях в составе: возможно, что на скамейке запасных первый матч начнет шведский форвард Линус Виделль, который тренировался в "черном" игровом свитере.

Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Ранее о соотношении сторон высказались защитник Даррен Диц и форвард Роман Старченко. Юрий Михайлис назвал преимущество своего клуба в борьбе с россиянами.

Шайбы ловит. Михайлис анонсировал возвращение финского вратаря и высказался о "сухой" серии лучшего снайпера