Кто фаворит? Михайлис рассказал о дуэли "Барыса" с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис на пресс-конференции перед стартом в Кубке Гагарина рассказал о соотношении сил в противостоянии с магнитогорским "Металлургом" и поделился тем, чему уделяли внимание на тренировках, передает корреспондент Vesti.kz.

В сезонной серии впереди российская команда, которая выиграла три матча из четырех, а в плей-офф имеет преимущество своей площадки за счет более высокой позиции в таблице конференции.

"Мы не перестраивали нашу работу на тренировках. Единственное, несколько компонентов: позиционная оборона, выходы из зоны. На это обратили внимание.

Не скажу, что это мой стиль (о формировании состава. - Прим. ред.). Кто-то хуже чувствует. В игре выпадает. Поэтому мы меняем. Основной состав совсем другой будет.

Выводы сделали, ведь игры были напряженные. Шайба в шайбу. Не хватило концентрации, дисциплины и, самое главное, терпения. Тем более, в матче плей-офф... Кто кого перетерпит. Акцентируем на этом внимание.

Мне кажется, игры плей-офф, что на выезде, что дома... Конечно, хотелось бы домашними матчами начинать, но на выезде мы тоже неплохо играем. Даже у нас преимущество будет", - подытожил Михайлис.

Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ

Добавим, что матчи первого круга Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" стартуют завтра, 2 марта, в Магнитогорске. Казахстанский клуб в последний игровой день регулярного чемпионата проиграл омскому "Авангарду", но финишировал на шестом месте в конференции.

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