Опубликовано расписание матчей "Барыса" в первом раунде плей-офф КХЛ

Стало известно расписание матчей с участием казахстанского "Барыса" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте Кубка Гагарина подопечные Юрия Михайлиса сыграют с магнитогорским "Металлургом".
Противостояние начнется в Магнитогорске матчами 2 и 4 марта.
Далее соперники отправятся в столицу Казахстана, где 6 и 8 марта проведут третью и четвертую игры. Серия продлился до четырех побед.
10 марта (при необходимости) "Металлург" - "Барыс"
12 марта (при необходимости) "Барыс" - "Металлург"
14 марта (при необходимости) "Металлург" - "Барыс".
Напомним, "регулярку" "Барыс" завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции, а "Металлург" финишировал третьим.
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