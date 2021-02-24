"Ак Барс", "Авангард" и еще два варианта. Кого должен выбрать "Барыс" для старта в Кубке Гагарина

За два игровых дня до завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский клуб "Барыс" выходит в плей-офф на уфимский "Салават Юлаев". О противостоянии с потенциальными соперниками и оптимальном варианте - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты после добытого очка в Казани поднялись на шестую позицию в конференции, а в верхней части таблицы на третье место вышел "Салават Юлаев". Но это не окончательный вариант - "Барыс" сохраняет шансы пересечься с любым из клубов первой четверки. Кто же удобнее для казахстанцев?

Баланс матчей "Барыса" с клубами топ-4 Восточной конференции

1. "Барыс" - "Ак Барс" - 1:3 (1:0 ОТ, 1:3, 2:4 и 3:4 ОТ).

2. "Барыс" - "Авангард" - 2:1 (2:5, 3:1, 3:2 ОТ и еще один матч не сыгран).

3. "Барыс" - "Салават Юлаев" - 1:3 (3:2 ОТ, 1:4, 3:6 и 2:3 ОТ).

4. "Барыс" - "Металлург" - 1:3 (1:2 Б, 3:2 ОТ, 1:3 и 2:3).

Практически во всех возможных противостояниях казахстанская команда "проигрывает" по сезону, и лишь с омскими соперниками ситуация позитивная. Но для этой дуэли казахстанская команда должна финишировать седьмой, ведь "Авангард" вряд ли потеряет вторую строчку в конференции.

Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. "Ак Барс" - 89 очков (58 игр).

2. "Авангард" - 82 очка (58 игр).

3. "Салават Юлаев" - 79 очков (58 игр).

4. "Металлург" - 78 очков (58 игр).

5. "Трактор" - 70 очков (58 игр).

6. "Барыс" - 67 очков (58 игр).

7. "Автомобилист" - 66 очков (58 игр).

8. "Торпедо" - 66 очков (58 игр).

Битвы с "Салаватом Юлаевым" и "Металлургом", скорее всего, закончатся не "в сухую", но в пользу российских клубов. Еще труднее сложится дуэль с "Ак Барсом", который три матча подряд уверенно обыгрывает казахстанцев, даже если уступает в счете. Так кого же выбрать "Барысу"? Ответ один. Это "Авангард".

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Напомним, в следующем матче "Барыс" сыграет с китайским "Куньлунем". Встреча состоится завтра, 25 февраля. Завершит регулярный чемпионат казахстанская команда еще одной выездной игрой - с омским "Авангардом".

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