Разгром в Москве и победа "Локомотива". Как Скабелка с Крикуновым прокачали "Барыс" в таблице КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" взял очко в Казани в матче с семью забитыми голами и улучшил позицию в регулярном чемпионате, а его прямые конкуренты по Восточной конференции КХЛ проиграли свои очередные матчи в турнире. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты два раза вели в счете в игре с "Ак Барсом" (2:0 и 3:2), но сыграли вничью в основное время, а затем проиграли в овертайме (3:4 ОТ). Этот результат позволил "Барысу" подняться на шестое место с 67 баллами, а затем на нем удержаться.

Мог обойти казахстанцев "Автомобилист", но крупно проиграл в гостях московскому "Динамо" (0:6), где главным тренером является экс-наставник столичного клуба Владимир Крикунов, и остался с 66 баллами.

В Ярославле потерял очки еще один конкурент казахстанского клуба - нижегородское "Торпедо". "Локомотив", который в новом сезоне возглавил еще один бывший главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка, обыграл соперника со счетом 4:1.

Проиграл на своем льду и "Трактор". Челябинская команда к 25-й минуте уступала новосибирской "Сибири" со счетом 0:3, и сумела отыграть только два гола отставания. Гости в третий раз в сезоне обыграли соперников (2:4), но "Трактор" остался на пятом месте.

Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. "Ак Барс" - 89 очков (58 игр).

2. "Авангард" - 82 очка (58 игр).

3. "Металлург" - 78 очков (58 игр).

4. "Салават Юлаев" - 77 очков (57 игр).

5. "Трактор" - 70 очков (58 игр).

6. "Барыс" - 67 очков (58 игр).

7. "Автомобилист" - 66 очков (58 игр).

8. "Торпедо" - 66 очков (58 игр).

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Напомним, в следующем матче "Барыс" сыграет с "Куньлунем" на выезде 25 февраля, а еще через два дня завершит регулярный чемпионат встречей с омским "Авангардом".

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