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"Барыс" перед стартом Кубка Гагарина проиграл потенциальному сопернику по плей-офф

Вероятнее всего, он встретится с "Ак Барсом" в первом раунде.

"Барыс" перед стартом Кубка Гагарина проиграл потенциальному сопернику по плей-офф
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды являются вероятными соперниками по первому раунду плей-офф.

Встреча прошла сегодня, 23 февраля, в Казани и стала для команды Юрия Михайлиса первой в последней серии регулярного чемпионата, которая проходит на выезде. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Ак Барса" в овертайме.

Счет был открыт казахстанскими хоккеистами на последней минуте первого периода, причем поучаствовал даже кипер Хенрик Карлссон. Уроженец Швеции, выступающий за сборную Казахстана, остановил шайбу у своих ворот, затем атаку подхватил капитан Даррен Диц, он дал пас Кертису Волку, который и поразил ворота соперника. Хоккеисты реализовали таким образом большинство.

В середине второго периода уже сам Диц забросил шайбу, закрепив преимущество "Барыса". Ему ассистировали Фил Варон и Мэтт Фрэттин.

Однако спустя всего три минуты хозяева сократили разрыв до минимума усилиями Виктора Тихонова, которому ассистировал форвард сборной Казахстана, много сезонов отыгравший в "Барысе", Найджел Доус

В середине третьего периода хоккеисты "Ак Барса" сравняли счет, сделав 2:2.

Но на гол Дмитрия Юдина уже через полминуты взятием ворот ответил Варон, который после ассиста Линуса Виделля снова вывел "Барыс" вперед.

И снова счет на табло продержался совсем недолго. Спустя еще минуту уже другой экс-игрок "Барыса" Патрис Кормье отдал пас своему одноклубнику Кириллу Петрову, и "Ак Барс" сравнял, 3:3. 

В итоге встреча перешла в овертайм, где решающую шайбу забросили хоккеисты "Ак Барса". 

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

До конца регулярного чемпионата "Барысу" осталось провести два гостевых матча - 25 февраля против китайского "Куньлунь РС" и 27-го против омского "Авангарда".

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