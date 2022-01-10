Нападающий "Барыса" Никита Михайлис отдал голевую передачу в матче с магнитогорским "Металлургом" и набрал 44-е очко в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Этот результат позволил форварду вернуться в топ-5 бомбардиров лиги с отрывом в одно очко от лучшего снайпера регулярного чемпионата - Нико Оямяки из "Витязя" (29+14). Может лидер "Барыса" подняться и выше, ведь вышестоящие хоккеисты в зоне досягаемости.

Пятерка бомбардиров КХЛ-2021/2022

1. Вадим Шипачев ("Динамо", Москва) - 65 (24+41) очков.

2. Андрей Кузьменко (СКА) - 53 (20+33) очка.

3. Корбэн Найт ("Авангард") - 48 (18+30) очков.

4. Дамир Жафяров ("Торпедо") - 45 (18+27) очков.

5. Никита Михайлис ("Барыс") - 44 (18+26) очка.

Напомним, ранее другой нападающий столичного клуба Алихан Асетов забил быстрый гол, а "Барыс" во второй раз подряд обыграл лидера КХЛ. Победу посвятили болельщикам в Казахстане.