Форвард "Барыса" забил на 8-й секунде матча КХЛ и побил рекорд Овечкина

Форвард "Барыса" Алихан Асетов забил один из самых быстрых голов в регулярном сезоне КХЛ, отличившись в дебюте встречи с магнитогорским "Металлургом", передает корреспондент Vesti.kz.

25-летний нападающий отметился шайбой в ворота лидера КХЛ уже на восьмой секунде, открыв счет в матче. Для Асетова голевой бросок стал четвертым в сезоне (плюс пять результативных передач).

Быстрым голом казахстанец повторил результаты еще двух шайб в КХЛ: ранее восемь секунд на гол хватало Станиславу Галиеву из московского "Динамо" и Антону Бурдасову из СКА.

На 12-й секунде матча в 2003 году забил гол Александр Овечкин, выступавший тогда за московское "Динамо", установив временной ориентир для национальных турниров в России.

Добавим, что казахстанский клуб выиграл второй матч подряд у "Металлурга" за четыре дня, посвятив победу болельщикам из Казахстана.