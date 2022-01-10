"Барыс" посвятил победу над лидером КХЛ болельщикам в Казахстане

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис отметил дебютанта Андрея Шутова после второй подряд победы над лидером регулярного чемпионата КХЛ - магнитогорским "Металлургом".

Казахстанский клуб выиграл гостевую встречу в овертайме (4:3 ОТ), а 23-летний голкипер отразил 37 бросков из 40.

"Эту победу посвящаем нашим болельщикам в Казахстане, которые в такое непростое для страны время продолжают поддерживать нашу команду, переживают за нас. Команда работала в штатном режиме, за исключением перелета, который из-за погодных условий внес коррективы. Это тяжело, конечно, было. Но ребята справились с этим. Хорошо, энергично прошла разминка, и начали с первых секунд. Мы показали, что мы умеем играть агрессивно на протяжении всей игры, за исключением третьего периода. В прошлой игре здесь, в Магнитогорске, тоже было много удалений.

Соперник такого уровня, как "Металлург", сразу почувствовал нашу слабину, где-то продавили нас в меньшинстве - сравняли. В овертайме были моменты и у "Металлурга", и у нас, но нам чуть больше повезло. Хорошее исполнение было, красивая атака два в одного. Хочу отметить и Андрея Шутова, который первый матч сегодня играл, волновался. Команда ему помогла в начале игры, не давала сопернику бросать. И он отплатил тем же. Он очень здорово сыграл сегодня: и выходы один на один, и броски сходу. В целом - командная победа", - приводит комментарий наставника "Барыса" пресс-служба столичного клуба.

Добавим, что "Барыс" во второй раз за четыре дня обыграл лидера регулярного чемпионата: до победы в Магнитогорске был домашний выигрыш со счетом 3:2. С 48 очками казахстанский клуб остался на восьмом месте в Восточной конференции, но на три балла оторвался от хабаровского "Амура".