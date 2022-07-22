Казахстанский форвард Роман Старченко перешел из "Барыса" в московский "Спартак", а официальный сайт КХЛ разобрал рекордсмена клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Старченко рассказал о своем переходе, а новобранцы казахстанского клуба попали в топ-список.

"Пожалуй, самый неожиданный трансфер если не всего межсезонья, то этой недели. Роман Старченко – главный старожил "Барыса" и один из знаковых игроков для КХЛ. Казахстанский форвард выступает в Лиге с первого сезона, а предстоящий регулярный чемпионат станет для него юбилейным, как и для всей КХЛ. Старченко был в шаге от того, чтобы оказаться единственным игроком, кто все эти 15 лет провел в составе одного клуба.

Однако тут на горизонте появился "Спартак", который еще в конце мая подписал другого казахстанского форварда Максима Мусорова. Красно-белые воспользовались пробуксовкой в процессе переговоров между "Барысом" и Старченко. Парадокс, но Роман покинул клуб из Нур-Султана после возвращения Андрея Скабелки – тренера, при котором он провел лучший сезон в карьере и съездил на Матч Звезд", - пишет ресурс.

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