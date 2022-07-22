"Барыс" подписал игрока "Ак Барса"

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении пробного контракта с защитником Тимуром Фаткуллиным, информирует пресс-служба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 августа 2022 года, а в КХЛ провел более 70 игр.

"Последние несколько лет игрок обороны находился в системе казанского "Ак Барса". Минувший сезон Фаткуллин провел в "Нефтянике" из Альметьевска. За 52 матча в сезоне ВХЛ Тимур заработал 18 (7+11) баллов за результативность. В КХЛ спортсмен сыграл 73 встречи и заработал 11 (6+5) очков", - пишет источник.

Добавим, что в КХЛ Фаткуллин выступал не только за "Ак Барс, но и за "Нефтехимик", "Торпедо" и "Металлург" из Новокузнецка.

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