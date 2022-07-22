Бомбардиры из "Барыса" попали в топ-список КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" подписал сразу двух нападающих-легионеров, и оба попали в список топовых трансферов, которые представил официальный сайт КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее ресурс выбрал роль для канадского защитника Джесси Грэма, а затем прошелся по новым нападающим казахстанского клуба.

Джереми Бракко (из "Крефельда" в "Барыс")

"Крефельд" не входит в число сильнейших клубов немецкого чемпионата. На фоне лидеров DEL эта команда обладает крайне скромным бюджетом. Скорее, "Крефельд" известен тем, что базируется в небольшом городке, где традиционно проходит Кубок Германии среди сборных. Но с недавних пор этот клуб довольно неожиданно стал поставлять игроков для нашей Лиги. По маршруту ВХЛ – "Крефельд" – КХЛ с перерывом в год проследовали Артур Тянулин и Антон Берлев. А теперь настало время лучшего бомбардира немецкой команды в минувшем сезоне.

Несмотря на то, что подопечные Захаркина вылетели во второй дивизион, кто-то все-таки может быть собой доволен. Например, Джереми Бракко. С 40 голевыми передачами американец стал четвертым ассистентом во всей DEL. Кроме того, новобранец "Барыса" известен тем, что в один год умудрился выиграть и чемпионат мира среди молодежи, и Мемориальный кубок, что в истории удавалось немногим. В полуфинале МЧМ-2017, где американцы нанесли поражение россиянам, Бракко отметился результативной передачей.

Энтони Луис (из "Техаса" в "Барыс")

Обыгрывал сборную России и другой новичок "Барыса". С россиянами Энтони Луис пересекался в 2013 году на будущем олимпийском стадионе в Сочи. Тогда сборная США выиграла юниорский чемпионат мира, а на пути к титулу выбила команду Игоря Кравчука, составленную из таких будущих звезд, как Игорь Шестеркин, Владислав Гавриков, Владимира Ткачев, Сергей Толчинский, Сергей Барбашев, Валерий Ничушкин и другие. В драматичном полуфинале звездно-полосатые выиграли по буллитам, а за две минуты до окончания основного времени матча счет сравнял как раз Луис.

Буллит в его исполнении Шестеркин вытащил, но россиянам это не помогло. За 10 лет, прошедшим с того чемпионата, низкорослый (173 см) и легковесный (73 кг) форвард в НХЛ так и не дебютировал. Зато в АХЛ габариты не мешали Луису проводить один результативный сезон за другим. В Нур-Султан он отправляется в статусе лучшего бомбардира фарм-клуба "Далласа".

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