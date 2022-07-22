"По первому зову". Старченко - о "конфликте" со Скабелкой, "Спартаке", НХЛ и сборной Казахстана

Казахстанский форвард Роман Старченко перешел из "Барыса" в "Спартак", а затем рассказал подробности принятого решения официальному сайту КХЛ.

36-летний нападающий 14-й сезон провел в казахстанском клубе, но новый сезон сыграет за россиян.

- Многие не только в Казахстане, но и в России удивились, что вы в 36 лет меняете команду. Как так получилось?

- Как-то так получилось... Не удалось договориться с "Барысом" о новом контракте. "Спартак" же был во мне заинтересован и больше хотел меня видеть в составе, чем "Барыс".

- Эти переговоры были самыми сложными в вашей карьере?

- Пожалуй, да. На протяжении всего отпуска, начиная с окончания чемпионата мира, мы были в диалоге, но так ни к чему и не пришли. Пришлось выходить из зоны комфорта. Понятно, что это непростое решение, все-таки я 14 сезонов отыграл за "Барыс". При этом на предложение "Спартака" я ответил довольно быстро. Посоветовался с семьей, решили пробовать свои силы на новом месте. При этом с руководством "Барыса" мы пожали руки, никто перед друг другом двери не захлопывает. Соответственно, и в сборную Казахстана я приеду по первому зову. Для меня игры за сборную - честь, я никогда не отказывался и не планирую в будущем.

- Связан ли ваш уход с приходом на пост главного тренера Андрея Скабелки? Может быть, у вас был какой-то конфликт в прошлом...

- Нет-нет-нет! Я много об этом читал в интернете. На самом деле, никогда с ним никаких конфликтов не было. Более того, когда Скабелка приехал в Нур-Султан, мы с ним встретились, поговорили. После чего он общался с руководством, давал понять, что видит меня в составе и хочет, чтобы я остался. У нас с Андреем Владимировичем хорошие отношения.

- Могли ли вы перейти в "Локомотив", когда ярославский клуб возглавил Скабелка?

- Да, у нас было общение с "Локомотивом", но до контракта дело не дошло. Условия в Ярославле были немного лучше, но на тот момент мы с семьей решили, что правильнее остаться дома. Решение тогда приняли не сразу, долго думали.

- Легенда казахстанского хоккея Николай Антропов про вас как-то сказал: "У него просто суперкатание, техника, бросок - все есть. Думаю, он не затерялся бы в НХЛ. Все зависит индивидуально от игрока. Почему он не поехал, хотя бы попробовать, это вопрос к нему". Так вот, вопрос: почему?

- Потому что не было вариантов. На меня никто не выходил, да и сам особо не искал возможности уехать.

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