"Спартак" объявил о переходе казахстанского форварда из "Барыса"

Хоккейный клуб "Спартак" заключил контракт на один год с нападающим сборной Казахстана по хоккею Романом Старченко, сообщает пресс-служба клуба из Москвы.

Экс-капитан казахстанской команды "Барыс" начинал карьеру в КХЛ с первого его сезона.

"В прошлом сезоне 36-летний Старченко набрал 24 (9+15) очка в 41 матче за "Барыс", достигнув отметки в 200 шайб за карьеру в КХЛ, а также набрал 5 (2+3) очков в семи матчах чемпионата мира.

Всего на счету легенды казахстанского хоккея и участника Матча звезд КХЛ – 740 матчей и 377 (200+177) очков в 14 сезонах за "Барыс" в КХЛ. Приветствуем Романа в составе московского "Спартака" и желаем успехов в дальнейшей карьере!" - говорится в сообщении.

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