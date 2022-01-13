Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте объявила об отмене матча регулярного чемпионата "Витязь" - "Барыс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"По состоянию на вечер 12 января у четырех хоккеистов и четырех представителей "Витязя" ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 лига приняла решение не проводить матч "Витязь" - "Барыс", запланированный на 13 января.

Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в сообщении лиги.

Напомним, ранее также был отменен матч "Барыса" с "Торпедо" в Нижнем Новгороде, а также принято решение о приостановке чемпионата.