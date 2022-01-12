Появились новости о приостановке чемпионата КХЛ с участием "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановит проведение регулярного чемпионата сезона-2021/22, сообщает "БИЗНЕС Online".

Ранее состоялось совещание представителей клубов КХЛ совместно с руководством лиги, на котором обсуждались варианты завершения регулярного чемпионата. Как заявил после совещания президент лиги Алексей Морозов, стороны пришли к решению продолжать "регулярку". При этом клубы не приняли ни один из вариантов продолжения сезона, который предлагался лигой, в частности: сократить количество матчей, провести плей-ин для команд, которые борются за попадание в плей-офф, уменьшить первый раунд Кубка Гагарина.

К этому моменту уже шесть команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса. Последней из них стал "Металлург". Ранее с заболеваемостью коронавирусом столкнулись "Автомобилист", "Салават Юлаев", ЦСКА, "Торпедо" и рижское "Динамо".

В общей сложности лига перенесла 17 матчей. Отметим, что она договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. Из-за Игр в Пекине ранее в чемпионате была предусмотрена пауза с 23 января до 20 февраля.

По состоянию на 11 января в клубах лиги было зафиксировано 126 положительных результатов ПЦР-тестов, из них 97 - у хоккеистов.

При этом "Спорт-Экспресс" отмечает, что КХЛ примет решение о дальнейшем проведении регулярного чемпионата и формате плей-офф 13 января.

Напомним, что "Барыс" по-прежнему готовится продолжить выездную серию матчами с "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января). При этом матч астанчан с "Торпедо" в Нижнем Новгороде отменили, а домашнюю игру с "Ак Барсом", которая должна была состояться 17 января, перенесли в Россию.