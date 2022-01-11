Домашний матч "Барыса" против "Ак Барса" перенесли в Россию

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла домашний матч "Барыса" против казанского "Ак Барса", сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Встреча команд была намечена на 17 января в Нур-Султане, но КХЛ приняла решение о переносе игры на территорию России. Причина - введение в столице Казахстана режима чрезвычайного положения, из-за которого матч "Барыс" - "Металлург" (5 января) прошел без доступа зрителей на трибуны.

Отмечается, что все средства от выкупленных билетов будут возвращены болельщикам.

Ранее КХЛ отменила матч "Барыса" против "Торпедо", который должен был состояться 11 января в Нижнем Новгороде. Хоккеисты российского клуба сдали положительные ПЦР-тесты.

Также сообщалось, что сезон в КХЛ могут завершить досрочно или приостановить, но позже был получен официальный ответ. "Барыс" продолжит выездную серию - сыграет с "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января).

Команда Юрия Михайлиса с 48 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.