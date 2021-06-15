Казахстанский клуб "Барыс" снова подписал канадского форварда Мэтта Фрэттина, подтвердив, что еще рассчитывает на легионера в роли лидера. О том, почему эксперимент может не сработать, в материале корреспондента Vesti.kz.

33-летний Фрэттин начнет в столичной командой четвертый сезон: после двух ярких турниров, когда набрал более 70 очков, он уехал в "Ак Барс", а в прошлом розыгрыше лишь эпизодически напоминал о своих бомбардирских способностях. Не исключено, что канадец снова сыграет в первой тройке нападения.

В напарники к Фрэттину подобрали нового центрфорварда - соотечественника Коди Куника. Кто будет третьим? Предположим, что им станет шведский нападающий Якоб Лилья. Во-первых, никакого языкового барьера. Во-вторых, лучший клубный снайпер прошлого сезона может взять на себя часть "черновой" работы, успевая в созидании.

Если не он, то пригласить должны нового легионера. Других оптимальных вариантов нет. Но если Лилья все же поднимется по ротации, то ко второй тройке нападения к Никите Михайлису и Кертису Волку присоединится Роман Старченко. Если не он, то самый ожидаемый новичок Кирилл Савицкий, неплохо проявивший себя в сборной Казахстана.

Так или иначе, подписанием Фрэттина "Барыс" показал, что выбрал для себя ведущего снайпера. Выстрелит он или снова проведет средний сезон, сказать сложно, ведь не совсем удачный уже был. Скорее всего, канадец столичной команде обошелся недорого или у него не было других "живых" вариантов, кроме "Барыса". Иначе бы поискали легионера дешевле.

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