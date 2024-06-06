Нападающий сборной Казахстана Максим Мусоров был обменян "Барысом" в московский "Спартак", передают Vesti.kz со ссылкой на Головой Об Лед.

Отмечается, что эту информацию подтвердили представители хоккеиста.

В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка. В чемпионате Казахстана провел 20 игр за "Номад" и заработал 20 (5+15) баллов.

"Спартак" завершил "регулярку" на четвертом месте в таблице Западной конференции и дошел до 1/4 финала в плей-офф, уступив магнитогорскому "Металлургу" (2-4 в серии). "Барыс" финишировал на 12-й строчке в таблице "Востока" и не попал в плей-офф КХЛ.

Ранее вратарь сборной Казахстана также покинул "Барыс" и перешел в титулованный клуб Европы.