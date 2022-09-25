"Хоть тресни". В России разобрали игру лидера "Барыса" в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" с поражения начал выездную серию в КХЛ, а телеграм-канал "Держи передачу" обратил внимание на безголевую серию лидера столичной команды Никиты Михайлиса, передает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" в Череповце проиграл "Северстали", а "десятка" столичной команды снова ушел со льда без гола.

"Никита Михайлис, "Барыс" - 10 матчей (0+6). Игра форварда не провальная, видимо, тут чисто психология. Не идет шайба в ворота - хоть тресни. Так-то Никита не выпадает, но он один из самых дорогих нападающих и должен много забивать. Быстрей бы первая шайба, тогда пойдет", - пишет издание.

Добавим, что Михайлис с начала сезона совершил 21 бросок по воротам соперников - один из самых активных в команде, но все его партнеры-конкуренты забили хотя бы по одной шайбе.

Ранее главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка объяснил неудачный старт выездной серии, а казахстанцы сыграют еще два матча в гостях - с "Локомотивом" (26 сентября) и "Спартаком" (28 сентября).

Неожиданным результатом завершился матч "Барыса" после двух побед подряд в КХЛ