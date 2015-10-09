Хоккеист "Барыса" сделал заявление о попадании в восьмёрку

Защитник "Барыса" Адиль Бекетаев оценил шансы своей команды на попадание в плей-офф КХЛ. В настоящее время астанчане отстают от этой зоны на шесть очков, сообщают Vesti.kz.

"У нас очень плотная борьба за восьмёрку. Мы, конечно, следим за турнирной таблицей. Не скажу, что это сильно давит на нас, ведь конкуренты тоже ошибаются и проигрывают свои матчи. У нас впереди 17 игр, и если мы будем играть свои матчи не хуже, чем в последних встречах с ЦСКА, то удача повернётся к нам лицом, и мы попадём в восьмёрку", - сказал Бекетаев в интервью Legalbet.kz.

Напомним, что после 51 сыгранного матча в активе казахстанского клуба 39 баллов - они занимают десятое место в восточной окнференции.

Следующая игра пройдёт в среду, 28 января, когда "Барыс" на своём льду примет "Адмирал".

