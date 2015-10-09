Драмой обернулся решающий матч сборной Казахстана на ЧМ-2026 по хоккею

Женская сборная Казахстана до 18 лет потерпела поражение в ключевом матче юниорского чемпионата мира-2026 по хоккею в дивизионе IIA, уступив команде Южной Кореи со счётом 1:5, передают Vesti.kz.

Битва за повышение в классе

Перед очной встречей именно эти сборные возглавляли турнирную таблицу: Казахстан имел 12 очков и шёл первым, Южная Корея отставала всего на балл. Победитель матча напрямую получал путёвку в дивизион IB, что придавало игре статус настоящего финала.

Перелом после равной игры

Долгое время казахстанки сохраняли шансы на благоприятный исход. На 36-й минуте София Зубкова сумела поразить ворота соперниц, однако после этого инициативу полностью перехватила сборная Южной Кореи. В заключительном отрезке матча корейская команда реализовала свои моменты с максимальной эффективностью.

Шайбы в составе Южной Кореи забросили Сой Чан (43-я минута), Хюн Сё Чан (50-я), Чжи У Чан и Сён Га Пак (обе — 51-я), а также Йе Цзи Чой (55-я).

Итоги турнира

Победа позволила сборной Южной Кореи набрать 14 очков, выйти на первое место и гарантировать повышение в классе. Казахстанская команда завершила чемпионат мира с 12 баллами, остановившись в шаге от выхода в дивизион IB и заняв вторую строчку итоговой таблицы.

