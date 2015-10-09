Пятью шайбами завершился матч "Барыса" в КХЛ

Астанинский "Барыс" уступил нижнекамскому "Нефтехимику" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Лука Профака (13-я минута), Андрей Белозёров (42-я) и Булат Шафигуллин (59-я). У проигравших шайбу забросили Семён Симонов (52-я) и Макс Уиллман (60-я).

Для астанчан это поражение стало третьим подряд в "регулярке". Этим матчем команда завершила очередную выездную серию в КХЛ.

"Нефтехимик", набрав 57 очков, занимает пятое место в таблице Восточной конференции, тогда как "Барыс" находится на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 39 баллов.

Следующую игру "Барыс" проведёт на своём льду против владивостокского "Адмирала" 28 января.

