Казахстанский клуб "Барыс" сохранил молодого голкипера, но может потерять двух перспективных полевых игроков, которые уже проявили себя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Подробнее о главных звездочках - в материале корреспондента Vesti.kz.

В столичной команде идет серьезная перестройка состава, а 21-летний вратарь Денис Каратаев может этим воспользоваться. Казахстанец в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, отразив за полматча 10 из 12 бросков, но в расширенном составе национальной сборной ему место не нашлось. Возможно, у него будет еще шанс снова сыграть за "Барыс".

Другой 21-летний хоккеист - защитник Валерий Орехов - всерьез претендует на место в топ-6 ротации. Казахстанский игрок набрал рекордные 11 (2+9) очков в прошлом сезоне, заменяя в большинстве травмированного лидера Даррена Дица. Сейчас Орехов в статусе ограниченно свободного агента (ОСА) получил предложение от "Барыса", но еще его не принял.

19-летний Максим Мусоров - претендент на какую-нибудь клубную медаль молодому игроку. Форвард не был безупречен, но два его гола стали переломными для клуба, ведь в обоих случаях команда выиграла. Сейчас Мусоров, как и Орехов, в статусе ОСА, но экс-лидер молодежной сборной вполне может оказаться не в "Барысе", если в нем будут заинтересованы. Как это произошло с Кириллом Панюковым, которого увел "Ак Барс".

Подписанный легионер и два десятка потерь, или как обстоит ситуации в "Барысе" в межсезонье КХЛ

Напомним, казахстанский клуб переживает серьезную перестройку, ведь контракты с "Барысом" есть только у трети игроков из состава прошлого сезона.

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