"Барысу" дали жесткий совет по поводу Скабелки после провала в КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 09:13
©ХК "Барыс"

"Барысу" стоит сменить главного тренера в межсезонье. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал известный казахстанский комментатор Александр Олейник, много лет работающий на матчах КХЛ. Он отметил, что белорусский специалист Андрей Скабелка не оправдал ожиданий.

"Если бы у меня спросили, оставил бы я Скабелку на следующий сезон, я бы ответил нет. Я не увидел прогресса от тренера. Как говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Наверное, это как раз про Скабелку. По мне, "Барысу" лучше расстаться с этим специалистом. По-дружески, хорошо, но расстаться. И найти хорошую замену", - сказал Олейник.

Напомним, что за несколько матчей до окончания регулярного чемпионата "Барыс" лишился шансов на выход в плей-офф. Ранее Олейник назвал главную причину провала клуба в нынешнем сезоне, а также высказался о его будущем.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

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