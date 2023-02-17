Известный казахстанский комментатор назвал главную причину провала "Барыса"

Неудачные трансферы являются главной причиной провала "Барыса" в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Такое мнение выразил известный казахстанский комментатор Александр Олейник. Он отметил, что система главного тренера Андрея Скабелки, которая раньше приносила успех, больше не работает.

"В чем главный провал? Провал, конечно, в кадровых решениях, в трансферных решениях. И это стало основополагающей проблемой для команды. Клуб, который славился хорошей селекцией, в этом сезоне показал, что уже не все в порядке. Много ошибок - с легионерами, с игроками. Отдельно в этом плане выделяется вратарь Гудачек, который, наверное, уже постарел изрядно. Если раньше он свои Гуда-шоу делал после матча, то в этом сезоне он это делал и во время игры.

Лучшим приобретением в этом сезоне, наверное, был защитник Алекс Грант. Все остальное сложно назвать качественной селекцией. Отдельно взятые игры можно кому-то со знаком плюс записать, но это только отдельно взятые игры.

В чем была еще одна проблема, помимо трансферов, это проблема Скабелки. Мне кажется, его хоккей, его система немного устарела. Если раньше он всегда показывал результат и его система работала, то мы уже увидели, что в Ярославле его система не сработала, его уволили и, собственно, в "Барысе" тоже. Его команды раньше хорошо оборонялись, на это делался акцент, а теперь здесь беда. Может быть, тренеру нужно что-то менять", - сказал Олейник.

Напомним, что за несколько матчей до окончания регулярного чемпионата казахстанский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

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