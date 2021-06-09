Казахстанский клуб "Барыс" отказался от услуг четырех защитников, с которыми доигрывал сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Еще пару игроков покинули Нур-Султан после смазанной из-за травм концовки сезона. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В прошлом сезоне КХЛ-клуб задействовал 11 игроков обороны (провели десять и более матчей), но только у троих есть действующие соглашения. Шесть защитников окончательно ушли из "Барыса", а еще двое получили новые контракты, но еще не приняли их.

Оборона "Барыса" после сезона КХЛ-2020/21

Первая пара:

Алексей Маклюков (перешел в "Металлург") - Даррен Диц (контракт).

Вторая пара:

Диллон Хетерингтон (ушел) - Егор Шалапов (контракт.)

Третья пара:

Алекс Линтуниеми (ушел) - Джесси Блэкер (перешел в "Автомобилист").

В запасе: Валерий Орехов (еще не принял контракт), Виктор Сведберг (перешел в ЦСКА), Леонид Метальников (неофициально - перешел в "Адмирал"), Самат Данияр (контракт) и Никита Клещенко (еще не принял контракт).

Шведский дуэт Олле Альсинг и Эрик Мартинссон лишь расширит ротацию, но полностью проблему комплектации не решит. Ждем еще пару легионеров из Канады или Европы. Обязательно нужны казахстанцы, желательно молодые и перспективные. А найдутся ли на все на это финансовые средства?

Прогресса пока нет. В команде нет даже главного тренера, а до старта тренировочного лагеря осталось около месяца. Комплектованием состава занимается не глава тренерского штаба, конечно, но ему с игроками работать и с него спросят за результат. А пока "Барыс" без "головы", проблем у него меньше не становится.

Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?

Напомним, "Барыс" в прошлом сезоне КХЛ финишировал на шестом месте в Восточной конференции, а в межсезонье практически у всех игроков основного состава истекли контракты. Закончилось соглашение и с главным тренером Юрием Михайлисом.

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