Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?

Шведский дебютант сборной Казахстана Виктор Сведберг стал еще одним игроком "Барыса", который покинул столичный клуб и начнет сезон в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые моменты обновления казахстанской команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

Изменения коснулись практически каждую линию. Например, ушли из "Барыса" два из трех форвардов, которые играли в первом звене. Под вопросом и последний, ведь у канадца Мэтта Фрэттина тоже нет контракта. Покинули команду практически все защитники - проще перечислить тех, кто остался.

Не будет и Хенрика Карлссона, который пережил в команде не только нескольких напарников, но и разных тренеров. Остался только Йони Ортио, но вряд ли финский легионер будет только один - ему обязательно подберут пару квалифицированных конкурентов.

Кто-то встанет в пару и к Даррену Дицу, хотя в прошлом сезоне тренерскому штабу приходилось экспериментировать с отбором кандидатов. Но процесс неизбежный. Наверно, канадскому капитану повезло, ведь когда с ним перезаключали контракт, не было такой экономии в средствах.

Или это уловка? Может быть, отсутствие денег - это иллюзия. Ушли возрастные и уже "уставшие" хоккеисты. Остались некоторые опытные исполнители, но освободились места для неискушенных хоккеистов. Для них "Барыс" может стать трамплином для роста, где они будут "рвать и метать", чтобы уйти на более солидный контракт.

Кирилл Панюков или Никита Михайлис показали, что на такое претендовать можно. Первый перебрался в "Ак Барс", а второй мог уйти еще в прошлом межсезонье. Возможно, что уйдет в следующем. Нужна квалифицированная смена. Но проглядывается только пара вариантов.

Ждем группу казахстанцев, которые должны биться за место в составе. Нужны как яркие технари, умеющие создавать голевые моменты, так и мощные силовые форварды. Ищут быстрых защитников, ведь освободилась пара мест в заявке. Не исключено, что кто-то из шведских новобранцев займет эту вакансию, хотя без просмотра сложно определить их игровой уровень.

Так или иначе, обновление должно пойти на пользу. Должны появиться новые исполнители. Молодые и талантливые. Или - трудолюбивые. "Барысу" пойдет это на пользу. Кто хотел, тот сменил обстановку. Те, кто остался, должны сделать клуб еще сильнее.

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Напомним, в прошедшем сезоне казахстанский "Барыс" финишировал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу". Осталось всего несколько игроков из состава столичной команды, которые еще могут выступать за казахстанский клуб.

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