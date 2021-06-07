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Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?

Есть свободные места во всех линиях.

Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Шведский дебютант сборной Казахстана Виктор Сведберг стал еще одним игроком "Барыса", который покинул столичный клуб и начнет сезон в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Некоторые моменты обновления казахстанской команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

Изменения коснулись практически каждую линию. Например, ушли из "Барыса" два из трех форвардов, которые играли в первом звене. Под вопросом и последний, ведь у канадца Мэтта Фрэттина тоже нет контракта. Покинули команду практически все защитники - проще перечислить тех, кто остался.

Не будет и Хенрика Карлссона, который пережил в команде не только нескольких напарников, но и разных тренеров. Остался только Йони Ортио, но вряд ли финский легионер будет только один - ему обязательно подберут пару квалифицированных конкурентов.

Кто-то встанет в пару и к Даррену Дицу, хотя в прошлом сезоне тренерскому штабу приходилось экспериментировать с отбором кандидатов. Но процесс неизбежный. Наверно, канадскому капитану повезло, ведь когда с ним перезаключали контракт, не было такой экономии в средствах.

Или это уловка? Может быть, отсутствие денег - это иллюзия. Ушли возрастные и уже "уставшие" хоккеисты. Остались некоторые опытные исполнители, но освободились места для неискушенных хоккеистов. Для них "Барыс" может стать трамплином для роста, где они будут "рвать и метать", чтобы уйти на более солидный контракт.

Кирилл Панюков или Никита Михайлис показали, что на такое претендовать можно. Первый перебрался в "Ак Барс", а второй мог уйти еще в прошлом межсезонье. Возможно, что уйдет в следующем. Нужна квалифицированная смена. Но проглядывается только пара вариантов.

Ждем группу казахстанцев, которые должны биться за место в составе. Нужны как яркие технари, умеющие создавать голевые моменты, так и мощные силовые форварды. Ищут быстрых защитников, ведь освободилась пара мест в заявке. Не исключено, что кто-то из шведских новобранцев займет эту вакансию, хотя без просмотра сложно определить их игровой уровень.

Так или иначе, обновление должно пойти на пользу. Должны появиться новые исполнители. Молодые и талантливые. Или - трудолюбивые. "Барысу" пойдет это на пользу. Кто хотел, тот сменил обстановку. Те, кто остался, должны сделать клуб еще сильнее.

Юрий Михайлис ушел из "Барыса" или для КХЛ нужно искать нового тренера?

Напомним, в прошедшем сезоне казахстанский "Барыс" финишировал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл магнитогорскому "Металлургу". Осталось всего несколько игроков из состава столичной команды, которые еще могут выступать за казахстанский клуб.

Во всем виноват Казахстан, или кто дал шанс Канаде выиграть чемпионат мира по хоккею

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Диц Даррен Михайлис Никита

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