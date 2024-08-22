"Барыс" принял решение по защитнику сборной Казахстана

"Барыс" заключил пробный контракт с защитником сборной Казахстана по хоккею Кириллом Никитиным, передают Vesti.kz со ссылкой на "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

В предыдущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 20-летний игрок провел 19 матчей и стал автором одной результативной передачи. Также на его счету восемь силовых приемов и 20 блокированных бросков.

В его карьере также были "Номад" и "Снежные Барсы". Вызывался в сборную Казахстана (U-20).

"Барыс" возьмет старт в новом сезоне КХЛ 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

В эти дни "Барыс" выступает на Кубке Блинова в Омске. В первых двух играх астанчане уступили омскому "Авангарду" и новосибирской "Сибири". Следующую встречу они проведут с челябинским "Трактором" 24 августа.