Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Кирилл Никитин

Казахстан  Казахстан
Возраст
22 года
Действующий
Да
Дата рождения
13 сентября 2003
Команды
Номад
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
91
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20

Команда
Барыс (юн)

Игры
21

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс (юн)

Игры
49

Гол + Пас
10+33

Удаления, мин
26

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
42

Гол + Пас
0+8

Удаления, мин
24

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
14

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2022"

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2023

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
5

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Барыс

Игры
19

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2023/24

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
16

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
11

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
10

Континентальный кубок 2023/24

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
25

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
38

Гол + Пас
5+12

Удаления, мин
24

Кубок Первого канала 2024

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Зимняя Универсиада 2025

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
6

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26

Команда
Барыс

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Номад

Игры
21

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
8

Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею

Команда
Казахстан

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Реклама

Живи спортом!