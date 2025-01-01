Кирилл Никитин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2019/20
Команда
Барыс (юн)
Игры
21
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс (юн)
Игры
49
Гол + Пас
10+33
Удаления, мин
26
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
42
Гол + Пас
0+8
Удаления, мин
24
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
14
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Турнир молодежных команд "Кубок Будущего 2022"
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
5
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Барыс
Игры
19
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2023/24
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
16
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
11
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
10
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
25
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
38
Гол + Пас
5+12
Удаления, мин
24
Кубок Первого канала 2024
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Зимняя Универсиада 2025
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
6
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2025/26
Команда
Барыс
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Номад
Игры
21
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
8
Чемпионат Азии 2025/26 по хоккею
Команда
Казахстан
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2