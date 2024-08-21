"Барыс" сыграл в матче-триллере с избиением и 7 голами
"Барыс" сыграл первый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Барыс" сыграл первый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В стартовом матче астанчане, являющиеся действующими победителями турнира встречались с хозяевами льда "Авангардом".
По итогам двух периодов "Авангард" обеспечил себе комфортное преимущество. На 11-й минуте отличился Коул Кесселс, в дебюте второго периода экс-игрок "Барыса" и сборной Казахстана Даррен Диц удвоил преимущество омского клуба, а на 26-й минуте Александр Филатьев забросил третью шайбу в ворота "Барыса".
Астанчане на 37-й минуте размочили счет усилиями Коннора Смита. Всеволод Логвин под конец периода забросил вторую шайбу, а на 44-й минуте Уэйд Элиссон сравнял счет - 3:3.
В овертайме победу "Авангарду" принес Касселс, отличившийся на 64-й минуте.
Отметим, что в третьем периоде матча новичок "Барыса" канадец Натан Болье сошелся в рукопашной с Марком Вербой и одержал победу.
Расписание остальных матчей "Барыса" в Омске:
22 августа "Барыс" - "Сибирь" в 14:00;
24 августа "Трактор" - "Барыс" в 14:00;
25 августа "Барыс" - "Локомотив" в 11:00.
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