"Барыс" подписал контракт с форвардом сборной Казахстана

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Сегодня 16:05
©ХК "Барыс"

Хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о заключении контракта с Евгением Рымаревым, сообщают Vesti.kz.

Одностороннее соглашение с нападающим сборной Казахстана будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2024 года).

Форвард хорошо знаком столичной публике - ранее он провел в майке "Барыса" в Континентальной хоккейной лиге 207 матчей, за которые заработал 44 (17+27) балла.

Последние годы Рымарев играл в ВХЛ. Текущий сезон Евгений начинал в "Югре" из Ханты-Мансийска. За 19 встреч он записал в свой актив два гола и восемь результативных передач.

Ранее "Барыс" подписал контракты с канадским форвардом Энтони Камара и российским нападающим Даниилом Апальковым.

Метки:
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