"Барыс" нашёл замену канадскому вратарю: кого подписали?

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" заключил односторонний контракт с голкипером Адамом Шилом сроком до 31 мая 2026 года, передают Vesti.kz.

Профессиональная карьера американца началась в системе клуба НХЛ "Даллас Старз". Прошлый сезон он провёл в фарм-команде "Колорадо Иглз" (АХЛ), где сыграл 14 матчей, отражая в среднем 90,4% бросков и пропуская по 2,62 шайбы за игру. Также Шил провёл 19 встреч за "Юта Гриззлис" в Хоккейной лиге Британского побережья.

Профиль вратаря

Дата рождения: 1 мая 1999 года

Амплуа: вратарь

Рост: 193 см

Вес: 86 кг

Ловушка: левая

Ранее "Барыс" объявил об уходе канадского вратаря Оливье Родрига, не сыгравшего ни одного матча. В связи с повреждением, полученным во время тренировки, стороны решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

Сегодня, 18 сентября, "Барыс" проведёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга". Начало - в 19:00 по времени Астаны. "Металлург" идёт третьим в таблице Восточной конференции с восемью очками после пяти матчей. Астанчане занимают восьмое место, набрав шесть очков в четырёх играх.

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в КХЛ