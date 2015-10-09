Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КХЛ
Сегодня 08:59
 

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в КХЛ

  Комментарии (1)

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в КХЛ ©Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в КХЛ

1

Сегодня, 18 сентября, столичный "Барыс" проведет свой пятый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Астанчане сыграют на выезде с магнитогорским "Металлургом". Встреча начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна здесь.

Отметим, что матчем в Магнитогорске подопечные Михаила Кравца начинают первую выездную серию в текущем сезоне регулярки КХЛ.

Помимо "Металлурга", столичный клуб сыграет с "Северсталью" (20 сентября) и минским "Динамо" (22 сентября).

Добавим, что в Восточной Конференции КХЛ "Барыс" занимает восьмое место, набрав шесть очков в четырех матчах. У "Металлурга" - восемь очков в пяти играх и третье место.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Россия, Магнитогорск   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Металлург М
Металлург М
(Магнитогорск)
- : -
Барыс
Барыс
(Астана)
Кто победит в основное время?
Металлург М
Ничья
Барыс
Проголосовало 4 человек

