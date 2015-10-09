Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Аль-Наср" обошелся без Роналду и устроил разгром в Лиге чемпионов

Саудовский "Аль-Наср" с разгромной победы начал выступление во второй Лиге чемпионов АФК, уничтожив на своём поле "Истиклол" из Таджикистана со счетом 5:0, сообщают Vesti.kz.

Матч в Эр-Рияде прошёл под полным контролем хозяев.

Звёздный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду в этой встрече участия не принял, но и без него атака саудовцев была неудержима.

Уже в первом тайме отличились Абдулрахман Гариб (14 минута) и Анжело (17). После перерыва успех развили Уэсли (59), Кингсли Коман (89) и Садио Мане, оформивший пятый мяч на 90+3-й минуте.

Отметим, что "Аль-Наср" выступает в группе D, где помимо саудовского клуба и "Истиклола" играет иракский "Аль-Завраа" и индийский "Гоа".

