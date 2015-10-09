Нойер уделал легенду "Баварии" и установил рекорд в Лиге чемпионов

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер отметился уникальным достижением в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси", передают Vesti.kz.

Для немецкого вратаря этот матч стал 100-м в главном еврокубковом турнире. 39-летний Нойер стал четвертым игроком, одержавшим 100 побед в этом соревновании, отмечает Sky Sports.

Больше матчей в Лиге чемпионов выиграли только Криштиану Роналду (115), Томас Мюллер (110) и Икер Касильяс (101).

Кроме того, Нойер стал самым возрастным игроком "Баварии" в Лиге чемпионов. Голкипер побил рекорд легенды "Баварии" Лотара Маттеуса, который последний раз играл за мюнхенцев в главном еврокубковом турнире в сезоне-1999/2000 в возрасте 38 лет и 353 дней.

Сам матч завершился со счётом 3:1 в пользу "Баварии".