Салах догнал Шевченко и Ибрагимовича в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв дома мадридский "Атлетико" со счётом 3:2, сообщают Vesti.kz.

Один из мячей у мерсисайдцев забил Мохамед Салах - этот гол стал для египтянина 48-м в истории выступлений в Лиге чемпионов.

Благодаря ему форвард догнал по результативности легенд турнира Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича - все трое теперь делят 11–13 места в списке лучших снайперов.

Лидером рейтинга остаётся Криштиану Роналду, на счету которого 140 голов.