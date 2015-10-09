Салах догнал Шевченко и Ибрагимовича в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв дома мадридский "Атлетико" со счётом 3:2, сообщают Vesti.kz.
Один из мячей у мерсисайдцев забил Мохамед Салах - этот гол стал для египтянина 48-м в истории выступлений в Лиге чемпионов.
Благодаря ему форвард догнал по результативности легенд турнира Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича - все трое теперь делят 11–13 места в списке лучших снайперов.
Лидером рейтинга остаётся Криштиану Роналду, на счету которого 140 голов.
