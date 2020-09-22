Еще заболевшие? Команды системы "Барыса" прошли проверку на коронавирус

Фарм-команды казахстанского "Барыса"
- "Номад"
и "Снежные Барсы"
- прошли проверку на COVID-19
, передает корреспондент Vesti.kz
. Ранее в составе казахстанского участника Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) были выявлены симптомы заражения коронавирусом.
Результаты новой проверки пришли в клуб, но в пресс-службе сообщили, что официальные итоги будут обнародованы позже. Заметим, что перед двухнедельным карантином в "Барысе" выявили
12 человек с признаками коронавируса.
КХЛ отложила
шесть игр с участием столичной команды, а все участники клубной системы были помещены
во временный карантин. Российские клубы попытались
уличить Лигу в разных подходах к участникам, а вирус выявлен
в еще одной команде.
Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ
Добавим, что "Барыс" стал не первым участником турнира, где был выявлен
коронавирус, но некоторые российские команды в КХЛ находят
замены в клубной системе. Ожидается, что подопечные Юрия Михайлиса
сыграют в начале октября, когда завершится карантин.
Что касается фарм-команд, то "Номад" со "Снежными Барсами" должны стартовать в чемпионате Казахстана, который пока тоже отложили
.
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