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"Финнам можно, казахам можно, а мы чем хуже?". СМИ - о переносе игр в КХЛ из-за коронавируса

Ранее были отменены матчи "Барыса".

"Финнам можно, казахам можно, а мы чем хуже?". СМИ - о переносе игр в КХЛ из-за коронавируса
Фото: ХК "Локомотив"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Матч "регулярки" между "Куньлунем" и ярославским "Локомотивом", который должен был состояться 21 сентября в Мытищах, был перенесен из-за заражения коронавирусом в составе "железнодорожников". Такие переносы игр могут сорвать сезон в КХЛ, пишет "Чемпионат".  

"Дождались, как говорится. Доминдальничались с бережным отношением к "Йокериту" и плясками вокруг финского института здоровья. Мы уже писали, что ушедшему на самовольный карантин клубу из Хельсинки нужно было влепить пять технических поражений. Вместо этого с него начали сдувать пылинки.

Какая разница, пять матчей уже перенесли или четыре? Самое худшее, кажется, уже случилось. Прецедент с безнаказанностью "Йокерита" стал примером для всех остальных. КХЛ снова вернулась в нездоровый сюрпляс весеннего образца - когда одни готовы терпеть и играть, но отдельные "инициативные" участники чемпионата позволяют себе ставить ультиматумы и бойкотировать свои обязанности по выходу на календарные матчи.

"Финнам можно, казахам можно - а мы чем хуже?" - подумали в Ярославле и нанесли лиге удар в спину. Пока все были озабочены угрозой календарю, исходящей от иностранных клубов, оказалось: дурной пример еще заразительнее, чем коронавирус.

"Локомотив" сам решил отменить выездной матч с ХК "Сочи", а теперь не хочет выходить на встречу с "Куньлунем". Саботаж "железнодорожников" выглядит еще непригляднее финского или казахского. Ведь у Ярославля есть и фарм, и шикарная молодежка. Успехами собственной хоккейной вертикали боссы клуба хвастаются - когда им это выгодно (в прессе, на ковре у начальства и спонсоров). А вот теперь о наличии полнокровного резерва в "Локомотиве" предпочли забыть. Демонстративно так - не будем играть, и все. Никакую молодежь выставлять не будем.

Неужели даже "Куньлуня" они боятся так, что не готовы рисковать, играя полурезервным составом? Или считают, что потерянных очков не хватит для выхода в плей-офф? Но тогда надо задуматься о профпригодности боссов и менеджеров клуба, в котором на зарплаты тратят в 2-3 раза больше, чем половина соперников по Западу.

И как некрасиво выглядит демарш "Локомотива" на фоне того же "Куньлуня", игравшего против "Салавата" в четыре защитника и дожившего до буллитов. С героя песни Высоцкого, который "не скулил, не ныл", в сентябре берет пример и пострадавшее от коронавируса "Торпедо". Делают замены в составе, бьются, преодолевают невыгодный кадровый расклад. Но не позволяют себе ставить под удар календарь чемпионата.

Если вслед за "Йокеритом" демонстративный саботаж сойдет с рук и Ярославлю - скоро на сезоне можно будет поставить крест. В ситуации с "Локомотивом" президент КХЛ уже не сможет отговариваться реверансами в отношении заграничных правил противопандемийной борьбы. "Железнодорожники"-то срывают матчи внутри России.

Может, лиге пора вводить санкции? Скоро все начнут отказываться от матчей, совпавших с невыгодными турнирно-кадровыми условиями? Ведь тогда начнется анархия и самоуправство, которые похоронят чемпионат. А чемпионат России по хоккею слишком ценен, чтобы приносить его в жертву хитрости и конъюнктурности отдельных деятелей и клубов. Одумайтесь, пока долгожданный хоккейный сезон еще жив", - говорится в тексте.

Отметим, что ранее из-за COVID-19 были отменены матчи "Йокерита" и "Барыса".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Коронавирус

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