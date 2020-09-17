КХЛ перенесла шесть матчей "Барыса" из-за коронавируса

КХЛ
сделала заявление о случаях заражения коронавирусом в команде "Барыс"
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"Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Барыса", которые должны были состояться 18 сентября с рижским "Динамо", 20 сентября с "Северсталью", 22 сентября с "Металлургом", 21 сентября с "Куньлунем", 29 сентября с "Витязем" и 1 октября с "Сочи", отменяются и будут перенесены на более поздний срок.
В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у 12 членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин.
О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос Лига будет согласовать с клубами", - говорится в сообщении организации.
Положительные тесты на COVID-19 могли сдать
защитник Джесси Блэкер, нападающий Якоб Лилья и вратарь Йони Ортио.
Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием "Йокерита" перенесены на более поздний срок.
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