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Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ

Российские клубы нашли выход из ситуации.

Всех в карантин, или почему "Барыс" не смог найти замену заболевшим в системе клуба для игр в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" не смог найти замену тем членам команды, у которых выявлены симптомы коронавируса, и вынужден был отправиться на двухнедельный карантин. Российские участники Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в похожих условиях нашли резерв в системах клуба, а столичная команда взяла тайм-аут. Некоторые моменты временного отказа от игр - в материале корреспондента Vesti.kz.

Двухнедельный карантин "Барыс" начался перед домашней игрой с рижским "Динамо", который должен был пройти 18 сентября - Лига отложила шесть игр на более поздний срок. У 12 членов команды были выявлены симптомы вируса, а вот заменить их оказалось не кем. Не помогли и фарм-клубы, которые еще в прошлом сезоне играли в ВХЛ и МХЛ.


Они вместе с основной командой отправились на карантин, ведь в тренировочном процессе или трансферно-обменных моментах участники проекта хоть и играли в разных турнирах, но все равно пересекаются между собой и должны быть тоже проверены. 12 человек - это цифра большая. Возможно, что она в ближайшее время изменится, ведь команды находятся под контролем медицинских бригад. Таким образом, в сложной ситуации "Барыс" не мог привлечь игроков из системы, потому что должен беречь здоровье всех членов клуба.

Поэтому, чтобы не усложнять ситуацию, казахстанская команда решила временно отказаться от игр в КХЛ, а Лига пошла навстречу. Ситуацию объяснил президент КХЛ Алексей Морозов. Отложен и старт национального чемпионата, ведь два клуба из системы "Барыса" на карантине, а еще два ("Торпедо" с "Сарыаркой") состязались с подопечными Юрия Михайлиса в контрольных играх.



Возможно, что "Барыс" попал даже в худшую ситуацию, чем российские конкуренты, которые нашли замены для продолжения борьбы. Столичная команда потеряет игровой тонус, а когда нужно будет наверстывать матчи, то сил уже может не остаться из-за плотного графика игр. Поэтому создал ли себе "легкие условия" клуб из Нур-Султана, или уменьшил шансы на плей-офф, станет ясно к Новому году.

Сейчас важнее другое. Когда "Барыс" вернется к играм? В начале октября или позже. Раскроются ли игроки по-новому, или наоборот, просто доработают контракты без плей-офф. Момент сложный не с спортивной точки зрения, а с психологической. При соблюдении всех мер предосторожности коронавирус пробрался в команду, а это немного понижает уровень уверенности. После такого "нокдауна" наш узнаваемый "Барыс" может и не вернуться.

"Барыс" всех обошел, или как в КХЛ пробрался коронавирус и кто уже пострадал

Напомним, на момент начала старта карантина перед пятничной игрой с рижским "Динамо" казахстанский "Барыс" шел шестым в Восточной конференции с семью очками, а сейчас пропустил вперед "Трактор", но остается в зоне плей-офф. Следующий матч подопечные Михайлиса могут провести 3 октября на своем льду против СКА из Санкт-Петербурга.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Коронавирус Номад ХК Снежные Барсы Михайлис Юрий

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