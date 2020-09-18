"Барыс" всех обошел, или как в КХЛ пробрался коронавирус и кто уже пострадал

Казахстанский "Барыс" выбыл на две недели из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса в команде и следующие матчи проведет уже в октябре. О похожих проблемах у соперников и путях выхода из ситуации - в материале корреспондента Vesti.kz.
Вынужденный "отпуск" в КХЛ для "Барыса" начинается сегодня, 18 сентября, ведь казахстанцы должны были принять рижское "Динамо". Симптомы выявлены у 12 членов команды, поэтому весь состав помещен на карантин. "Барыс" не единственный клуб, который пострадал от вируса.
Нижнекамский "Нефтехимик" стал первым, кто выбыл на время турнира. 10 сентября у семи игроков найдены
были первичные признаки, а матч с рижским "Динамо" перенесли. В процессе дополнительных анализов список был сокращен до четырех игроков, которые были помещены на карантин, а клуб продолжил турнир.
На официальном сайте российского клуба размещено сообщение, что перенесена не просто игра, а нанесен ущерб репутации команды. Возможно, они имели в виду, что соперники нижнекамцев, с которыми они уже успели сыграть, начали усиленную проверку, как контактные группы. Например, финский "Йокерит" отложил
сразу четыре встречи.
Не состоится матч "Сочи" с "Локомотивом": у трех игроков ярославцев заболевание проходит бессимптомно и они изолированы, но игру все равно отложили. "Барыс" всех обошел - 12 человек еще ни в одной команде зафиксированы не были. Болели даже судьи матчей, которые должны были работать
на встречах столичного клуба.
Таким образом, "Барыс" пока "выигрывает" заочное противостояние, но предыдущие соперники казахстанского клуба должны провериться, ведь заражение могло произойти во время матча. Пока информации об этом нет, но вряд ли история с коронавирусом в КХЛ завершена, ведь турнир идет только третью неделю.
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Добавим, ранее КХЛ официально перенесла
матчи "Барыса" на более поздний срок, ведь в клубе выявлены
факты заражения коронавирусом. Уже расписан
план работы на время карантина, а к играм команда сможет вернуться только в октябре. "Барыс" пытался следовать новым правилам безопасности от КХЛ, но каким-то образом пропустил
угрозу в команду.
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