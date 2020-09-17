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Сами виноваты? Как "Барыс" делили на "чистую" и "грязную" зоны, но не избежали коронавируса

В итоге КХЛ перенесла матчи клуба.

Сами виноваты? Как "Барыс" делили на "чистую" и "грязную" зоны, но не избежали коронавируса
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" не смог уберечь себя от коронавируса, потеряв больше десятка членов команды. Из-за этого перенесены несколько игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О некоторых просчетах системы безопасности, которые требовали исправления - в материале корреспондента Vesti.kz.

Прогнозируемый карантин должен начаться с матча с рижским "Динамо", который мог пройти завтра, 18 сентября. Тут вспомним, что еще в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, когда "Барыс" должен был бороться с "Сибирью" за выход в третий круг турнира, но был вынужден сняться с турнира из соображений безопасности, была начата работа по профилактике коронавируса.


Игроков решили уберечь от потенциальной угрозы. Это с одной стороны. С другой, команда не могла свободно перемещаться, ведь действовали ограничения на границах двух стран, поэтому полноценной борьбы бы не получилось. Впоследствии сезон Лига решила не доигрывать, а "Барыс" из-за пандемии не смог вовремя начать подготовку к новому розыгрышу.



Поздний старт лагеря, мало контрольных игр и ослабленный состав. Команду даже закрыли на базе, чтобы компенсировать проблемы, а некоторые игроки геройски пробирались к месту сбора, ведь въезд в Казахстан был практически закрыт. Все это было пережито, и, как рассказывал перед сезоном президент клуба Борис Иванищев, с каждым хоккеистом проведена беседа об опасности для здоровья.

"Никого запирать мы не собираемся. Было проведено собрание, чтобы они следили за своим здоровьем. Поменьше было контактов. Поменьше посещать общественные места. Только работа и что-то необходимое. Магазины, например. Они все прекрасно понимают. Все знают, что если заболеют, то будут на карантин закрыты.

Это же плохо для них. Поэтому все прекрасно это понимают и будут следить за своим здоровьем. И так же с посещением общественных мест. Ничего запрещать мы не будем. Просто они знают это. Со всеми провели беседу - собрание было. Сборы были у них, и к ним никто не приходил. Они не выходили.

На базе в "Мичурино" хорошие условия нам предоставили. Игроки были ограничены в общении и довольны остались, что им никто не мешает. Да, соскучились по всем, но сезон пойдет - и еще пообщаются. Это временная мера. Я думаю, все нормально будет", - считал Иванищев.



Но после завершения сборов в социальных сетях можно было увидеть, как некоторые игроки, например, посещали рестораны, где, так или иначе, потенциально могли быть носители вируса. Вероятно, от этого можно было отказаться. 

Со стартом сезона в России начали возвращать болельщиков на трибуны. В Казахстане же пока это лишь в далекой перспективе. Начав играть без поддержки фанатов, в "Барысе", по решению КХЛ, ввели на арене ""чистую" и "грязную" зоны. Первая - ограниченная для членов команды. А вторая - для всех остальных.

Но и тут регламент не был соблюден на сто процентов. Так, например, в сектор для СМИ имели доступ не только представители аккредитованной прессы, но и иногда водители команд, молодые хоккеисты или те игроки, которые не участвуют в матче. К тому же места, а по протоколу необходимо соблюдать дистанцию в два метра, разграничены не были. 

Возможно, местной службе безопасности так проще было контролировать периметр. При этом фотографов, которые работали в "грязной" зоне возле стекла, обязывали надевать отличительные жилеты, которые, очевидно, не были стерильны. При этом наличие защитных перчаток на них не проверялось, санитайзеров на входе в зону не было, а туалетные комнаты на этаже, где можно было бы помыть руки, были закрыты. 

При этом и сами "чистые" и "грязные" зоны можно назвать таковыми лишь условно. Да, хоккеисты напрямую ни с кем из посторонних не контактировали. Но при этом есть сотрудники, вхожие в обе зоны сразу, а это создает дополнительные риски. 

К слову, все недочеты можно было выявить еще на товарищеских предсезонных матчах и к старту регулярного чемпионата исправить. 

Конечно, сейчас сложно угадать, кто и как принес вирус в команду. Благо, что матчи, которые "Барыс" пропустит на карантине, будут доиграны позже. И пусть нагонять придется серьезно, это лучше, чем если бы в этих шести встречах были засчитаны поражения, как поначалу обещал глава КХЛ Алексей Морозов. И хорошо, что казахстанская команда - не единственная временно выбывшая из турнира.

Итак, поклонники "Барыса" остались без хоккейных трансляций на две недели. Надеемся, подхватившие вирус перенесут его без серьезных последствий. Но, возможно, руководству клуба стоит пересмотреть некоторые позиции и расстаться с теми, кто не может делать работу качественно со своей стороны. Имидж клуба превыше всего.

КХЛ перенесла шесть матчей "Барыса" из-за коронавируса

Добавим, что "из-за микротравм" встречу с московским ЦСКА пропустили капитан Даррен Диц, защитник Джесси Блэкер и форвард Якоб Лилья. Позже ситуация изменилась, и у некоторых появились симптомы заражения вирусом..

В "Барысе" коронавирус. КХЛ перенесла следующий матч?

Напомним, в новом розыгрыше КХЛ столичный клуб "Барыс" провел шесть матчей и набрал семь очков. Этот результат позволил выйти на шестое место в Восточной конференции, а вторая половина сентября должна была стать урожайной на очки.

Волка шайбы кормят. Шесть очков в шести матчах, или зачем "Барысу" форвард из Канады

 

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Метки:
Барыс-Арена Барыс в КХЛ КХЛ Коронавирус Диц Даррен Лилья Якоб

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