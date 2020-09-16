Борьба за выход в Кубок Гагарина. Как "Барыс" будет набирать очки в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
закрепился в середине турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), но обязан набирать очки в следующих матчах турнира, если хочет бороться за выход в плей-офф Кубка Гагарина
. О перспективах столичной команды на вторую половину сентября - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Семь очков в стартовых играх определили "Барыс" на шестую строчку на "Востоке". На три балла казахстанская команда отстает от лидеров, которыми являются "Авангард"
, "Металлург"
и "Салават Юлаев"
, и столько же имеет преимущества перед девятым местом. Вполне комфортно.
Но можно и выше. Завтра, 17 сентября, "Ак Барс"
, который идет пятым с восемью очками, примет "Салават Юлаев", и кто-то из них очков недосчитается. "Барыс" откроет вторую половину месяца встречей с рижским "Динамо"
, а "Авангард" отправится в гости к слабо стартовавшему "Нефтехимику"
.
18 сентября
"Барыс" - "Динамо" Рига (три очка и десятое место);
20 сентября
"Северсталь" (пятое место и пять очков) - "Барыс"
22 сентября
"Металлург" (второе место и десять очков) - "Барыс"
27 сентября
"Куньлунь" (ноль очков и 11-12 места) - "Барыс"
29 сентября
"Витязь" (четыре очка и девятое место) - "Барыс"
1 октября
"Сочи" (три очка и 11 место) - "Барыс"
Если не брать в расчет матч с магнитогорцами, то в других встречах казахстанская команда обязана бороться за очки. Можно их отнять и у "Металлурга", ведь двукратный обладатель Кубка Гагарина еще не должен забыть плей-офф прошлого сезона, когда был переигран и разбит.
У "Барыса" есть шанс наиграть состав на матчи с более сильными соперниками, ведь оппозиция сейчас может дать шанс на исправление ошибки. Ожидаем, что в ближайших шести встречах "Барыс" наберет не меньше очков, чем за стартовые игры.
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Напомним, ударной силой нового "Барыса" являются форвард Никита Михайлис и защитник Даррен Диц, которые участвуют
в снайперской гонке турнира. Не может забить
другой голеадор столичной команды, канадец Мэтт Фрэттин, чья сухая серия достигла шести встреч. Вернулся
в состав столичной команды форвард сборной Казахстана Дмитрий Гренц.
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