"Ух ты, какая красота!". Как форвард "Барыса" идет по пути Доуса и борется со снайперами в КХЛ

Казахстанский хоккеист "Барыса" Никита Михайлис
входит в число претендентов на победу в снайперской гонке регулярного чемпионата КХЛ
. Фланговый нападающий выдал лучший старт за все годы участия в турнире. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
25-летний форвард забил пять голов в шести встречах и закрепился в группе ведущих голеадоров Лиги. Лидируют в гонке Тему Хартикайнен
из "Салавата Юлаева"
и Антон Бурдасов
, представляющий СКА
из Санкт-Петербурга. Как и Михайлис, по пять голов забили Брэндон Козун
из минского "Динамо"
и еще игрок уфимского клуба Маркус Гранлунд
.
Еще три игрока, среди которых присутствует Даррен Диц
, отличились по четыре раза. Оба игрока казахстанской команды, в отличие от конкурентов, не сделали ни одной голевой передачи. Смогут ли выстоять в борьбе, если капитан в лучшем своем регулярном чемпионате забил 15 голов, а форвард - два раза по 17? Есть определенные надежды, что они улучшат свои рекорды.
А что касается общей победы, то конкуренты очень сильны. Да и результаты должны быть солиднее. Например, в прошлом сезоне Кирилл Капризов
из ЦСКА
забил 33 гола, а динамовец Дмитрий Яшкин
- 31. Еще раньше тот же Капризов отличился 30 раз, а Найджел Доус
, который стал вторым, - 28. Таким образом, чтобы выиграть, нужно забить от 30 голов и больше.
Последним в "Барысе" эту отметку преодолевал Доус три сезона назад, когда с 35 голами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. После него игроки останавливались на 20-23 голах, что дает шанс голеадорам обновленного состава проявить себя. Если исходить из показателей команды и формы соискателей, то рубеж вполне по силам.
"Ух ты, какая красота!" - комментаторы КХЛ не остались в стороне от оценок очередного гола казахстанского нападающего. А для "Барыса" они не только эффектны, но и эффективны. Один уже принес победу, а три помогли реализовать большинство.
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Таким образом, если лидеры снайперского зачета столичного клуба выдержат темп, то могут претендовать не только на высокие позиции в клубном рейтинге, но и в Лиге. Михайлис два сезона подряд выдает стабильные результаты, а сейчас может их превзойти.
Напомним, что следующий матч "Барыс" проведет 18 сентября с рижским "Динамо" на своем льду. В первом противостоянии сезона Михайлис забил гол в большинстве, а "Барыс" одержал
первую победу в турнире.
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