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Подбитый снайпер из Канады? В "Барысе" не может забить лучший бомбардир клуба в КХЛ

За три неполных сезона он набрал больше 80 очков.

Подбитый снайпер из Канады? В "Барысе" не может забить лучший бомбардир клуба в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Канадский форвард "Барыса" Мэтт Фрэттин в шести встречах регулярного чемпионата КХЛ не забил ни одного гола, но отдал три голевые передачи. Результативный в прошлом нападающий, который претендует на роль первого снайпера, и в матче с ЦСКА имел отличный момент. О 32-летнем легионере - в материале корреспондента Vesti.kz.

Фланговый форвард в "Барысе" появился три года назад, когда за столичный клуб блистательно дебютировал Линден Вей (17+35), а Найджел Доус забил 36 голов за сезон. Фрэттин (11+18) финишировал вслед за ними, а в следующем розыгрыше турнира заблистал уже сам с 50 (26+24) очками, поделив первенство со шведом Андре Петерссоном (26+24). Девять шайб канадец отправил в ворота соперников в плей-офф.


Приглянулся Фрэттин казанскому "Ак Барсу" и там "завял". Восьми голам в "регулярке" и еще трем в плей-офф можно было бы радоваться, но от него ждали прогресса, а не "топтания на месте". Опасный форвард превратился в свою бледную тень. Семь его голов в первом приходе в "Барыс" были победными, а в Казани - только один.

Канадец нечасто бросает по воротам, но в лучшем сезоне в Лиге каждая его пятая попытка завершалась голом. В шести первых матчах нового сезона Фрэттин бросил десять раз, но пока безрезультатно. Заметим, что в дебютном турнире форварда прорвало только в восьмом матче, когда он забил в большинстве, так что шанс еще есть.



Могло прорвать Фрэттина в матче с ЦСКА: форварда вывели на решающий бросок, а шайба угодила в перекладину. Забей канадец, и, может быть, игра бы пошла по-другому. Все-таки Мэтт умеет использовать моменты, но в стартовавшем турнире ему не хватает уверенности. Голевой бросок мог помочь выбраться из этого положения, но форвард "молчит".

Впереди встреча с рижским "Динамо". Соперник такой же непредсказуемый, как и "Барыс". Если Фрэттин приехал не только отдавать передачи, то время забивать голы пришло. "Барысу" нужен снайпер. Надеемся, что канадец еще способен выдавать феерию, а не стал "подбитым" голеадором, как его начали именовать после командировки в Казань. Ждем голов. Фрэттин забивать умеет.

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Напомним, встреча с рижанами намечена на 18 сентября. После шести игр "Барыс" набрал семь очков и сохраняет шестое место на "Востоке". "Динамо" с тремя баллами расположилось на третьей строчке в Западной конференции.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Фрэттин Мэтт Ак Барс Доус Найджел

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