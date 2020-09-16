Волка шайбы кормят. Шесть очков в шести матчах, или зачем "Барысу" форвард из Канады

Канадский форвард сборной Казахстана Кертис Волк
с шестью очками вышел в лучшие бомбардиры "Барыса"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) - нападающий набирает очки в каждом из стартовых матчей турнира. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
27-летний форвард начинает в "Барысе" третий сезон, и пока он может стать лучшим в карьере. Негабаритный центральный форвард помогает не только раскрыться казахстанцу Никите Михайлису
, который забил уже пять голов, но и сам очень полезен в нападении.
Начал канадец с первого гола для "Барыса" в сезоне, когда подобрал
шайбу в чужой зоне и отправил ее мимо голкипера. Столичный клуб встречу с рижским "Динамо" выиграл
, а Волк отыграл почти 17 минут, уступив по игровому времени только трем игрокам из первого звена.
Затем Волк занялся привычным делом - в двух играх подряд ассистировал Михайлису, а тот не подвел. Третью голевую передачу в сезоне канадец отдал новичку: дебютный гол в КХЛ забил шведский форвард Якоб Лилья
. Возможно, не самый изящный гол, но команде победу одержать помог.
Но особенно полезен в этом сезоне Волк в большинстве: очередную передачу он отдал во встрече с ЦСКА. Выверенный пас отрезал всю оборону, а голкипер уже не успевал закрывать ворота от броска Михайлиса. Шесть очков в шесть играх, серия продолжится? Гол или пас? Волк не планирует останавливаться.
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Напомним, что следующий матч "Барыс" проведет 18 сентября с рижским "Динамо" на своем льду. В первом противостоянии сезона Михайлис забил гол в большинстве, а "Барыс" одержал
первую победу в турнире.
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